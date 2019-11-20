Подробности жуткого ДТП на Физкультурной в Самаре: «Приору» кидало по дороге как мячик для пин-понга

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-20T09:33:27+03:00

Водитель легковушки не выжил, а его пассажира с тяжелыми травмами увезли в больницу

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Стали известны подробности жуткой аварии, которая произошла ранним утром в среду, 20 ноября, на улице Физкультурной в Самаре. Там разворотило автомобиль «Лада Приора».

- За рулем легковушки находился 59-летний мужчина. Примерно в 4:00 он, двигаясь со стороны улицы Юбилейной в направлении улицы Каховской, выехал на встречную полосу и врезался в стоящий микроавтобус Peugeot Boxer, а затем вернулся на свою полосу и столкнулся со стоящей «Газелью». После этого «Приора» наехала на пешеходное ограждение, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель погиб на месте. Также пострадал 37-летний пассажир легковушки. Его с переломами ключицы и ребер госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU