Министерство энергетики РФ подтвердило готовность Самарской сетевой компании к зиме

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-20T10:41:09+03:00

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Самарская сетевая компания получила от Министерства энергетики РФ паспорт готовности к зиме. В соответствие с правилами подготовки к ОЗП, установленными профильным федеральным ведомством, энергетиками ССК были проведены все необходимые мероприятия: выполнены ремонты 21 подстанции 10(6)/0,4 кВ и двух подстанций 110 кВ, модернизированы более 56 км электрических сетей 10, 6 и 0,4 кВ, восстановлены поврежденные кабельные линии, отремонтированы кровли и фасады трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и т.д.

Каждый участок всех семи электрических сетей компании укомплектован в необходимых количествах средствами индивидуальной защиты, зимней специальной одеждой и обувью, а также оборудованием и материалами для выполнения аварийно-восстановительных работ.

«Службами технической дирекции и управления технического контроля и охраны труда АО «ССК» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-20 гг. были проведены масштабные работы, направленные на повышение надежности работы электросетевого комплекса Самарской области, - рассказал генеральный директор АО «ССК» Виль Мухаметшин. – Результатом такой тщательной подготовки стало снижение аварийности по сравнению с прошлым годом на 14%».

ИСТОЧНИК KP.RU