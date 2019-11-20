2019-11-20T11:48:55+03:00
Общество

Самарская "Кошка - хвост трубой" стала лучшей в стране

Проект получил награду Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
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Самарская "Кошка - хвост трубой" стала лучшей в странеСамарская "Кошка - хвост трубой" стала лучшей в стране
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В Самаре прошло награждение победителей закрытия Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019». Одним из победителей стал проект компании «Т Плюс» - «Кошка - хвост трубой». Он был отмечен в номинации «Лучший партнерский проект туристического события».

Напомним, арт-объект «Кошка-хвост-трубой» был создан на поляне Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2019» при поддержке энергокомпании «Т Плюс» и фестиваля #ВместеЯрче. В его создании приняли участие студенты поволжских ВУЗов из пяти регионов ПФО под руководством самарского архитектора Ирины Шаровой.

Композиция, состоящая из двух частей, символизирует новые, энергоэффективные технологии, применяемые компанией «Т Плюс» в зоне своей ответственности. Сама фигура кошки выполнена почти из 500 новых металлических деталей, которые собраны в 3D-модель и скреплены между собой методом горячей сварки. «Клубок» для энергетической Мурки был собран из дефектных фрагментов подземных бесхозяйных коммуникаций - труб, задвижек, а также крышек люков. В целом размеры скульптурной группы составили 4,8 метра в длину и 2,3 метра в высоту. В следующем году арт-объект «Кошка-хвост-трубой» украсит одну из улиц областной столицы.

В общей сложности в финал Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019» прошли 262 проекта из 60 регионов страны, 10 из них из Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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