Коллектора, который терроризировал детский сад в Новокуйбышевске звонками, наказали штрафом

СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-20T13:06:04+03:00

Также деньги в доход государства придется заплатить и фирме, которую представлял мужчина

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В Самарской области наказали коллектора, который одолевал звонками сотрудников детского сада Новокуйбышевска. Суд назначил ему приличный штраф.

- Проверка показала, что в учреждение звонил житель Самары. По его словам, делал он это по устной договоренности с организацией, которая ранее была микрокредитной. Также выяснилось, что самарец одолевал звонками не один, а три детских сада, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Суд решил наказать настойчивого самарца и фирму, которую он представлял, штрафами. Теперь мужчине придется заплатить в доход государства 40 тысяч рублей, а организации — 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU