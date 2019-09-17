2019-09-17T14:13:02+03:00
Общество

В Самаре нашли коллектора, который одолевал звонками новокуйбышевский детский сад

Нарушителю грозит административное наказание
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарец звонил в детсад по договоренности с микрокредитной организациейСамарец звонил в детсад по договоренности с микрокредитной организациейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Приставы нашли коллекторов, которые атаковали звонками детский сад в Новокуйбышевске. Административное расследование привело к организации, которая ранее была микрокредитной, и к жителю Самары.

- Мужчина признался, что звонил в детский сад по устной договоренности с этой компанией. При этом сотрудником данной организации он не является, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В отношении нарушителей были составлены протоколы по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Скоро их направят на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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