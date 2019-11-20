2019-11-20T21:45:15+03:00
Общество

Министр здравоохранения Самарской области: «10 частных клиник из 31 уже сдали лицензию на проведение абортов»

В минздраве свою инициативу объяснили тем, что хотят дать шанс каждой женщине
Ольга НОВИКОВА
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В минздраве уверены, что главное предназначение каждой женщины - родить ребенкаВ минздраве уверены, что главное предназначение каждой женщины - родить ребенкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Областной минздрав выступил с официальным заявлением насчет отказа от проведения абортов в частных клиниках. Напомним, 19 ноября министр Михаил Ратманов на заседании губдумы заявил, что рассчитывает уже с 2020 года проводить процедуру прерывания беременности только в государственных больницах. Однако после поднявшейся в прессе шумихи минздрав официально уточнил: в полномочия ведомства не входит запрещать проводить те или иные медицинские процедуры в частных клиниках, если у организации есть соответствующая лицензия.

Тем не менее в ведомстве подтвердили, что министр Ратманов действительно провел серию встреч с руководителями частных клиник, где просил их поддержать государственную политику по повышению рождаемости. И в том числе – отказаться от проведения абортов без медицинских показаний и консультаций психолога

- В государственных больницах проводят консультации с женщинами, которые хотят прервать беременность. В этом году 18 % женщин после них отказались от аборта, - рассказали в минздраве. – В женских консультациях прерывание беременности проводят только после 2-7 «дней тишины», во время которых женщина может подумать и изменить решение. В условиях многих частных медицинских организаций эти требования не соблюдаются в силу коммерческой заинтересованности. Кроме того, некоторые низ них не могут соблюсти требования к проведению безопасного аборта из-за отсутствия специалистов и оборудования.

Аргументы министра убедили не всех бизнесменов. В результате переговоров сдать лицензии на проведение абортов согласились пока только 10 частных клиник из 31

- Запрещать аборты нельзя, - считает министр здравоохранения Михаил Ратманов. - Мы это уже проходили и знаем, что это может повлиять на рост криминальной составляющей, будет больше осложнений и летальных исходов. Но беременным даются «дни тишины», чтобы подумать. В результате за 9 месяцев этого года 774 женщины отказались от абортов и выбрали жизнь будущим детям. Так что я считаю, что мы должны дать женщине еще один шанс вспомнить о своем главном предназначении на земле – родить ребенка.

Всего за 9 месяцев 2019 года в Самарской области прошли доабортное консультирование 4140 женщин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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