«Прибавление» в клубе моржей: в Тольятти в Волге затонула вазовская легковушка

СЕГОДНЯ 08:34 2019-11-21T08:35:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти около клуба моржей в Автозаводском районе вновь нашли вазовского «утопленника». Там оказалась под водой, предположительно, «шестерка». ЧП произошло в среду, 20 ноября.

- Опять в аквариуме утонула машина. В ней было четверо. Все живы. Рыбаки помогли выбраться и отправили в клуб моржей отогреваться, - поделились в соцсетях очевидцы.

Фото: Андрей ДербеневФото: Facebook

Что интересно, спасатели об этом происшествии узнали только из соцсетей. Как сообщил в фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, за помощью к ним никто так и не обратился. Владельца машины пока найти не удалось. Насколько известно, рядом с местом падения нашлись следы дрифтинга. Не исключено, что водитель не справился с управлением во время своих лихачеств. К слову, тольяттинцев в данной ситуации больше всего удивило не само падение, а то что даже под водой у машины горели габаритные огни. От представителя отечественного автопрома горожане такой стойкости не ожидали.

Напомним, что в конце октября в Тольятти произошел похожий случай. Тогда возле клуба моржей в воду улетела «Лада Гранта». Только то происшествие закончилось трагедией — погибла молодая женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU