Прокуратура приостановила незаконную стройку около автовокзала в Самаре

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-21T12:35:01+03:00

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Прокуратура Самарской области провела выездную проверку объекта, который сейчас строится на Московском шоссе в районе Автовокзала.

Напомним, тревогу забили местные жители. Городские власти отрапортовали, что стройка незаконная, но остановить ее никто не спешил. Корреспонденты "КП-Самара" выехали на то самое место, где кипела работа, пообщались с рабочими - они были уверены, что строят "Макдоналдс", однако официально в сети ресторанов эту информацию так и не подтвердили.

После волны публикаций ситуацию взяли под контроль в прокуратуре.

- Мы провели выездную.проверку, выяснили, что строительство нежилого здания ведет собственник участка, ООО "Паркинг". При этом разрешительных документов у компании нет, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района Самары. - Фирма сейчас пытается оформить все необходимые разрешения в департаменте градостроительства, но до тех пор стройку вести не имеет права.

Что конкретно строится на это месте, в прокуратуре не стали уточнять - мол, не это интересовало проверяющих. Ресторан или офисное здание - какая разница, если здание незаконное?

Как бы то ни было, прокуратура стройку приостановила и внесла представление в адрес руководства конторы, на его рассмотрение у фирмы есть 30 дней. Если за это время необходимые разрешения не будут оформлены, а стройку продолжат, то директора компании будут привлекать к ответственности уже по ст.17.7 КоАП РФ "Невыполнение законных требований прокурора". Санкции статьи для должностных лиц предусматривают штраф две-три тысячи рублей, а для юридических лиц - 50-100 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, материалы прокурорской проверки передали в государственную инспекцию строительного надзора Самарской области, чтобы они решили вопрос о привлечении фирмы к ответственности за стройку без разрешения.

В надзорном ведомстве также обещают следить за тем, чтобы стройка не возобновилась, пока не будут улажены все формальности.

КОНКРЕТНО

Директором ООО "Паркинг", по данным открытых источников, на сегодняшний день является Ольга Никонова, учредителями - Александр Лашкин (председатель фракции "Единая Россия" в совете депутатов Кировского внутригородского района Самары) и Василий Ардалин (сын бывшего министра транспорта, связи и автодорог Самарской области Бориса Ардалина). При этом в видах деятельности ОКВЭД о строительстве нет ни слова - лишь аренда, управление и продажа недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU