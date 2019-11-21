Самарец отделался условным сроком за обман десятков людей

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-21T15:02:03+03:00

Многие покупатели, отдав сотни тысяч рублей, так и не получили заранее оплаченные межкомнатные двери Фото: Павел КЛОКОВ

Его судили за мошенничество: Данил Сюткин брал деньги с клиентов, а товар им так и не отдал

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В Октябрьском районном суде огласили приговор по делу о мошенничеству: следователи насчитали 18 эпизодов, связанных с обманом людей.

Все потерпевшие - бывшие клиенты ИП Сюткин Д.А., контора торговала в ТЦ Кубатура LUX межкомнатными дверями Dariano. От клиентов отбоя не было, но предприниматель все равно по каким-то причинам обанкротился, а его покупатели остались без денег и без товара.

В марте этого года Данила Сюткина отдали под суд. По закону за каждый из эпизодов в зависимости от суммы ущерба ему грозило до пяти или шести лет лишения свободы, а таких эпизодов насчитывалось, напомним, 18.

Однако суд проявил невиданную гуманность. Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Самары, Сюткина приговорили к трем годам условного лишения свободы, плюс были удовлетворены гражданские иски потерпевших. Однако вероятность того, что осужденный рассчитается с долгами, естественно, крайне невелика, отчего его бывшие клиенты в большинстве своем остались крайне недовольны таким поворотом дела.

ИСТОЧНИК KP.RU