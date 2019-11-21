Полицейские нашли автомобилиста, который сбил насмерть женщину в Обшаровке

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-21T15:28:15+03:00

Мужчина ушел с места ДТП на своих двоих — машину он опрокинул на крышу

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Полицейские завершили поиски водителя, по чьей вине погибла 48-летняя жительница села Обшаровка. В минувший понедельник, 18 ноября, мужчина на автомобиле «Лада Гранта» сбил односельчанку, когда она шла по обочине дороги, а потом опрокинул машину на крышу. Автомобилист бросил авто и ушел в неизвестном направлении. В четверг, 21 ноября, стало известно, что мужчину нашли.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий владелец автомобиля «Лада Гранта» был найден. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия и наличие в действиях мужчины признаков состава преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Стражам порядка предстоит выяснить, почему мужчина покинул место ДТП, не оказав помощи пострадавшей, и где он скрывался все это время.

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ИСТОЧНИК KP.RU