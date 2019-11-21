2019-11-21T15:47:33+03:00
Происшествия

Вооруженным налетчикам с трассы М-5 дали 33 года колонии на всех

Мужчин отправили в колонию строгого режима, их сообщницу - в колонию общего режима
Александра БУДАЕВА
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Налетчики прятали лица за новогодними масками и балаклавамиНалетчики прятали лица за новогодними масками и балаклавамиФото: скриншот с видео
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Сегодня в Самарском областном суде вынесли приговор обвиняемым в серии вооруженных нападений, которые были совершены минувшей зимой.

Напомним, по версии следствия, Антон Тингаев и Николай Поляков сначала работали вдвоем: 30 декабря 2018 года они под угрозой оружия забрали 2,5 тысячи рублей из похвистневской "Горилки", а 7 января 2019 года - 18,7 тысяч рублей из пивной лавки в Подбельске.

После этого, в феврале к ним присоединилась Суфия Толмачева, и компания "переквалифицировалась" на нападения на автозаправки, расположенные вдоль трассы М-5. 10 февраля из АЗС в Красноярском районе они вынесли чуть больше 12 тысяч рублей.

14 февраля в Сергиевском районе их добычей могла стать выручка на сумму чуть более 19 тысяч рублей, но преступники засмотрелись на ювелирные украшения операционистки, и пока женщина снимала обручальное кольцо с пальца, были потеряны драгоценные минуты. В итоге всех троих задержали.

В июле это уголовное дело направили в суд, подсудимые просили, чтобы их судьбу решали присяжные. В итоге все трое были признаны виновными.

- Молодых людей признали виновными в совершении четырех эпизодов разбойных нападений, женщину - по двум эпизодам, - сообщила корреспондентам "КП-Самара" прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля. - Гособвинение просило назначить Полякову 15 лет лишения свободы, Тингаеву - 13, Толмачевой - 9 лет.

Суд в итоге эти сроки несколько снизил. Больше всех получил Николай Поляков - его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, Антону Тингаеву дали 11 лет "строгача", а Суфие Толмачевой - 9 лет колонии общего режима.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших и контор, которые пострадали от разбойных нападений, впрочем, их общая сумма немного превысила 100 тысяч рублей.

В Похвистнево двое разбойников оставили магазин без 2,5 тысяч рублей.Видео: ГУ МВД по самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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