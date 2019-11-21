Газоснабжение в Ленинском районе восстановлено полностью

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-21T15:52:13+03:00

Накануне, 20 ноября, было временно приостановлено газоснабжение ряда домов в районе ул. Молодогвардейской.

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При плановом обходе газопровода по ул. Молодогвардейской специалистами ООО «СВГК» обнаружена концентрация газа в газовом колодце. При проведении контрольных измерений бригадой аварийной службы зафиксировано ее повышение. Поэтому руководством межрайгаз «Самара» было принято решение об отключении дефектного участка подземного газопровода для оперативной замены компенсатора.

20 ноября было временно приостановлено газоснабжение 12-ти многоквартирных и 20-ти частных домов по ул. Молодогвардейской 207 - 217, Галактионовской 237 - 279, Садовой 232 - 270 и Чкалова 18 - 28.

Совместными силами отделения СЭГХ-3 и аварийной службой ООО «СВГК» была произведена замена дефектного участка газопровода. В связи с поздним временем окончания работ пуск газа начат утром 21.11.19 г.

В 13.30 газоснабжение восстановлено в полном объеме.

Причины инцидента уточняются.

Средневолжская газовая компания приносит свои извинения за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU