На Московском шоссе в Самаре иномарка перевернулась после столкновения с "Ладой Приорой"

СЕГОДНЯ 22:13 2019-11-21T22:13:36+03:00

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На Московском шоссе в областной столице вечером 21 ноября зафиксировано сразу несколько ДТП. В районе пересечения с проспектом Кирова сбили пешехода, а недалеко от перекрестка с улицей Потапова столкнулись "Приора" и "Дэу-Матиз".

- Они ехали в сторону Советской Армии. "Лада Приора" врезалась в "Матиз" и иномарка перевернулась набок. Не исключаю, что задеты и другие машины - несколько их стоит, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Семен Логинов.

На месте происшествия работают сотрудники УГИБДД.

- За медицинской помощью никто из участников аварии не обращался. Сейчас мы собрали проверочный материал по столкновению, - прокомментировали samara.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU