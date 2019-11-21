2019-11-21T22:59:41+03:00
Общество

Летчик-герой из Сызрани Дамир Юсупов получил награду Героя России из рук Владимира Путина

Президент назвал роль Юсупова ключевой в спасении самолета и его пассажиров
Михаил ГОРЮНОВ
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Дамир Юсупов был горд оказаться сегодня в КремлеДамир Юсупов был горд оказаться сегодня в КремлеФото: kremlin.ru
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Сегодня в Кремле, 21 ноября, президент России Владимир Путин вручал государственные награды. Среди тех, кому они достались, оказался и летчик-герой Дамир Юсупов, который до 33 лет жил в Сызрани. Мужчину отметили за чудесное спасение пассажирского рейса Жуковский - Симферополь летом этого года. Экипаж, командиром которого является Юсупов, посадил самолет в кукурузном поле.

- Ключевая роль в этом спасении, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию Александровичу Мурзину. Они смогли посадить самолёт буквально в чистом поле и спасли десятки жизней. Высококлассные лётчики по праву удостоены звания Героя России, - отметил Путин.

Слова благодарности президенту сказал и сам Дамир Юсупов. Он подчеркнул, что для него большая честь находиться в Кремле и получать такую высокую награду от первого лица государства.

- Данная награда – не только моя заслуга. Это признание слаженных действий всего нашего экипажа и благодарность за труд всех, кто обучил нас этому делу. Я испытываю большую гордость и вдохновение для дальнейшего служения нашей Отчизне. Мы благодарны Всевышнему, нашим родителями и нашим близким за поддержку, - заявил Дамир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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