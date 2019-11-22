Взрыв на Стара-Загоре в Самаре: в больницу с травмами госпитализировали водителя "Газели"

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-22T11:05:22+03:00

Киоск на колесах едва не разорвало на части из-за взрыва Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Из-за взрыва газового баллона в "Газели" едва не разорвало термобудку с фруктами и овощами

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Стали известны подробности взрыва "Газели", который произошел утром в пятницу, 22 ноября, возле одного из торговых центров на улице Стара-Загора в Самаре. Хлопок, после которого кузов автомобиля едва не разлетелся на части, местные жители услышали около 10:00.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 10:03. На улице Стара-Загора, 58Б произошел взрыв газового баллона в кузове, который использовался для обогрева овощной продукции. В происшествии никто не погиб, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Стены термобудки выгнуло наружу после взрыва баллонаФото: ГУ МЧС России по Самарской области

Ранее в облГлавке "КП-Самара" сообщали, что за помощью к медикам обратились два человека. По последним данным, травмы средней степени тяжести получил 56-летний водитель "Газели". Его госпитализировали в Самарскую городскую клиническую больницу № 2 имени Н.А. Семашко.

В МЧС также добавляют, что из-за взрыва тепловой пушки пострадали окна ТЦ "Стара-Загорский". Площадь повреждения составила 4 квадратных метра. Сейчас специалисты продолжают выяснять обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU