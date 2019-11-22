В Самарской области «Дорожный пристав» помог «выбить» из должников-автомобилистов более 17 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-22T13:50:42+03:00

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В Самарской области с середины октября появился новый «ловец» должников — аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». С помощью него сотрудники ФССП и ГИБДД проводят рейды на дорогах и ловят тех, кто «забыл» заплатить по счетам. Результаты от этих мероприятий уже есть и довольно внушительные. Примерно за один месяц с должников удалось собрать более 17 млн рублей.

- За месяц приставы провели 10 рейдов, итогом которых стала погашенная задолженность в 10 млн рублей, а также арест более 200 автомобилей почти на 52 млн рублей. Около 50 машин уже вернули владельцам, поскольку те полностью погасили долги — это около 7 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, те машины, которые приставы арестовали и отправили на штрафстоянки, будут оценены, а затем их продадут, а деньги пойдут на оплату долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU