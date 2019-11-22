«Повода для тревоги нет»: Кинель-Черкасские лебеди улетели на юг

СЕГОДНЯ 17:57 2019-11-22T17:57:51+03:00

Специалисты из зоопарка и минприроды съездили на озеро и убедились, что пернатым там ничего не угрожает

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Вчера жители Кинель-Черкасского района не на шутку переволновались – очевидцы в соцсетях сообщили о трех десятках лебедей, которые несмотря на грянувшие морозы никак не могли улететь на юг. Очевидцы сообщали, что молодняк не оперился, а озеро скоро замерзнет, и птицы останутся без еды. Чтобы выяснить обстановку и при необходимости – спасти пернатых, на место выехали специалисты Самарского зоопарка и министерства природных ресурсов Самарской области. К счастью, выяснилось, что повода для тревоги больше нет.

- Просим граждан Самарской области успокоиться и вздохнуть с облегчением. Как мы и говорили, лебеди из озера в деревне Федоровка, Кинель-Черкасского района улетели. Сотрудники Самарского зоопарка и Министерства природных ресурсов сегодня ездили на озеро и заодно проверили ближайшие озера. Местные охотники подтвердили, что вчера улетели последние 4 лебедя! Спасибо всем за беспокойство и соучастие! – написали сотрудники Самарского зоопарка в соцсетях.

Напомним, ранее они уже сообщали, что лебяжий пух считается одним из самых теплых, и такие морозы как сейчас этим птицам не страшны.

ИСТОЧНИК KP.RU