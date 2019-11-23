Министр спорта Самарской области Шляхтин больше не глава Всероссийской федерации легкой атлетики
Чиновник подал в отставку после очередного допинг-скандала
Тем не менее, пост министра спорта региона остается за Шляхтиным
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В субботу, 23 ноября, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, который совмещал должность главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), подал заявление об отставке в организации.
— Сейчас я передал президиуму заявление об уходе в отставку, — так прокомментировал свой уход сам Шляхтин.
Напомним, 21 ноября, Дмитрий Шляхтин был временно отстранен от исполнения обязанностей в федерации из-за Данила Лысенко. Независимая организация Athletics Integrity Unit решила, что спортивный функционер вмешался в ход расследования по делу прыгуна в высоту.
ИСТОЧНИК KP.RU