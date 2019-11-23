Министр спорта Самарской области Шляхтин больше не глава Всероссийской федерации легкой атлетики

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-23T14:43:23+03:00

Тем не менее, пост министра спорта региона остается за Шляхтиным

Чиновник подал в отставку после очередного допинг-скандала

Изменить размер текста: A A

В субботу, 23 ноября, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, который совмещал должность главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), подал заявление об отставке в организации.

— Сейчас я передал президиуму заявление об уходе в отставку, — так прокомментировал свой уход сам Шляхтин.

Напомним, 21 ноября, Дмитрий Шляхтин был временно отстранен от исполнения обязанностей в федерации из-за Данила Лысенко. Независимая организация Athletics Integrity Unit решила, что спортивный функционер вмешался в ход расследования по делу прыгуна в высоту.

ИСТОЧНИК KP.RU