Сработала пожарная сигнализация: в Самаре сотрудники МЧС выезжали на вызов в ТЦ «Самолет»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-25T09:34:27+03:00

К счастью, ничего серьезного в торговом центре не произошло

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Утром в понедельник, 25 ноября, к торговому центру «Самолет», расположенному на Московском шоссе в Самаре стянулись несколько пожарных машин. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы. Сотрудники МЧС оперативно вошли в здание, но выводить никого не стали. Как оказалось, никакой опасности не было.

Выводить из здания никого не сталиФото: Александра БУДАЕВА

- В 9:40 на пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТЦ «Самолет». Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены на место по повышенному рангу, однако при проверке горения они не обнаружили, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, пожарная сигнализация в здании сработала при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования. Эвакуация в торговом центре не проводилась.

ИСТОЧНИК KP.RU