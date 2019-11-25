Сработала пожарная сигнализация: в Самаре сотрудники МЧС выезжали на вызов в ТЦ «Самолет»
Утром в понедельник, 25 ноября, к торговому центру «Самолет», расположенному на Московском шоссе в Самаре стянулись несколько пожарных машин. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы. Сотрудники МЧС оперативно вошли в здание, но выводить никого не стали. Как оказалось, никакой опасности не было.
Выводить из здания никого не сталиФото: Александра БУДАЕВА
- В 9:40 на пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТЦ «Самолет». Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены на место по повышенному рангу, однако при проверке горения они не обнаружили, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
По данным оперативного ведомства, пожарная сигнализация в здании сработала при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования. Эвакуация в торговом центре не проводилась.
ИСТОЧНИК KP.RU