Стало известно, сколько займет строительство нового моста через реку Сок в Самаре

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-25T11:13:04+03:00

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для реконструкции моста через реку Сок и строительства нового. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчику предстоит выполнить работы с момента заключения госконтракта по 1 октября 2021 года, - говорится в техзадании.

Победителя электронного аукциона определят 2 декабря. За выполнение работ ему обещают заплатить 991,8 млн рублей из областного бюджета. Деньги распределят по годам: в 2019 году выделят 9 млн рублей, в 2020 году — 168,2 млн рублей, а в 2021 году — 814,6 млн рублей.

Напомним, что новый мост через реку Сок будет двухполосным. Его построят параллельно существующему. Это позволит распределить транспортные потоки.

ИСТОЧНИК KP.RU