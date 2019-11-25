Стало известно, сколько займет строительство нового моста через реку Сок в Самаре
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для реконструкции моста через реку Сок и строительства нового. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
- Подрядчику предстоит выполнить работы с момента заключения госконтракта по 1 октября 2021 года, - говорится в техзадании.
Победителя электронного аукциона определят 2 декабря. За выполнение работ ему обещают заплатить 991,8 млн рублей из областного бюджета. Деньги распределят по годам: в 2019 году выделят 9 млн рублей, в 2020 году — 168,2 млн рублей, а в 2021 году — 814,6 млн рублей.
Напомним, что новый мост через реку Сок будет двухполосным. Его построят параллельно существующему. Это позволит распределить транспортные потоки.
ИСТОЧНИК KP.RU