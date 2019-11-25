Стало известно, сколько денег потратят на обновление Загородного парка в Самаре

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-25T14:25:50+03:00

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Стало известно, сколько денег потратят на реконструкцию Загородного парка в Самаре, которая, судя по всему, займет около двух лет. Информация об этом прозвучала в понедельник, 25 ноября, на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы.

Так, в 2020 году на обновление Загородного парка планируется направить из областного бюджета 131 млн рублей, а в 2021 году — еще 124 млн рублей.

Напомним, что в прошлом году в Самаре прошел конкурс на разработку концепции реконструкции Загородного парка. На него было подано более 80 заявок. Победили архитекторы из Москвы, которые предложили разместить в парке образовательный центр, амфитеатр, музей пивоварения, беседки для медитаций и т.д. В 2019 году прошло народное голосование. Самарцы понравился тот проект, который предполагает обустройство подъемников, фуникулера и театра под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU