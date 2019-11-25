МФЦ в Самарской области: любой владелец недвижимости может подать заявление, что сделки с его имуществом должны проходить в его присутствии

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-25T15:11:18+03:00

Любой владелец недвижимого имущества может подать заявление о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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МФЦ в Самарской области напоминает, что любой владелец недвижимого имущества может подать заявление о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись.

- Речь идет о подаче собственником объекта недвижимости (его законным представителем) заявления о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без его личного участия, - объяснили в МФЦ. - Правила внесения в ЕГРН отметки о невозможности регистрации и основания ее погашения предусмотрены Федеральным законом.

Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного на государственную регистрацию прав другим лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости или его законным представителем).

С 1 ноября в Федеральном законе о госрегистрации недвижимости произошли изменения. Суть их в том, что теперь Росреестр обязан уведомлять собственника недвижимости о поступившем в отношении его объекта недвижимости электронном заявлении на регистрацию перехода права собственности. Причем уведомление должно быть направлено непосредственно в день поступления такого электронного заявления.

Напомним, ранее уже вступили в силу изменения: проводить операции с недвижимостью в электронном виде стало возможно только при предварительной подаче соответствующего «бумажного» заявления (лично через МФЦ или почтой) в Росреестр. В заявлении должно быть согласие собственника на подачу документов, подписанных электронной подписью, при проведении сделок с недвижимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU