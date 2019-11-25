Неисправность устранили: в дома жителей Самары начали возвращать газ

СЕГОДНЯ 16:18 2019-11-25T16:19:31+03:00

Запуск газоснабжения в Самаре займет некоторое время Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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В Самаре устранили неисправность на газовых сетях, которая произошла сегодня, 25 ноября, в 12 часу дня. Напомним, из-за этого без газа остались более 13 тысяч жителей 156 домов в Октябрьском районе города. В частности, это улицы Полевая, Осипенко, Лесная.

- Неисправность устранена, проводятся работы по подключению потребителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Как отметил глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов у себя в твиттере, сейчас рабочие отдельно запускают каждый стояк. Занимаются этим 60 сотрудников. Сколько именно займут работы не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU