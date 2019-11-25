Проект школы на 5-ой просеке в Самаре разработают за 7,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-25T16:50:40+03:00

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В Самаре подвели итоги аукциона по поиску подрядчика для проектирования здания школы на 5-ой просеке в Октябрьском районе. За эти работы власти города готовы были заплатить больше 8 млн рублей, но нашлись те компании, которые запросили за свои услуги куда меньшие суммы.

- Были поданы две заявки: от ГУП Самарской области «ТерНИИграждан проект», которое предложило 7,28 млн рублей, и от ООО «Меридиан», которое предложило 5,2 млн рублей. Победителем была признана первая организация, - сообщается на сайте госзакупок.

Разработать проект школы на 600 мест подрядчик должен будет за пять месяцев с момента подписания контракта. Напомним, что в здании разместят учебные классы, библиотеку, книгохранилище, пищевой блок, медицинский кабинет, а также спортивные залы.

ИСТОЧНИК KP.RU