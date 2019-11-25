Причиной исчезновения газа из 156 домов в Самаре мог стать недопуск проверяющих на территорию клинического госпиталя

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-25T17:04:50+03:00

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Стали известны подробности коммунальной аварии, из-за которой в Октябрьском районе Самары более 13 тысяч человек остались без газа. Как выяснилось, отключение газорегуляторного пункта сети «СВГК» произошло на территории клинического госпиталя. И причиной этому могло стать то, что сотрудники учреждения не пустили газовиков для проверки техники.

- Что это за ситуация - когда эксплуатирующая организация не может попасть, а потом вот такие последствия? Хотел бы, чтобы положенные меры воздействия к руководителю, который это допустил, были приняты, - отметил на совещании 25 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что если факт недопуска газовиков подтвердится, то руководство медучреждения нужно будет привлечь к ответственности. Он попросил соответствующие службы заняться этим вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU