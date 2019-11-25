Ныряли с музыкой: появилось видео с веселым экипажем утонувшей "семерки" со дна Волги

СЕГОДНЯ 20:11 2019-11-25T20:14:33+03:00

Пассажиры высовывались из окон и дурачились, и это до добра не довело

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Появилось видео с семеркой, которую нашли под водой в Автозаводском районе. На нем запечатлены события незадолго до ЧП. Та самая машина, которую вскоре обнаружат спасатели на дне водоема неподалеку от клуба моржей в Автозаводском районе, едет по дороге. Она встала в пробке. Из окон высовываются пассажиры, парни в ярких тодлстовках тянут друг другу руки через крышу. Один из них - в свитере цвета российского триколора. В авто играет музыка. Мужчины судя по всему неплохо проводят время.

А уже 21 ноября машину пришлось доставать из воды. Как сообщил главный спасатель Тольятти Андрей Дербенев, обращения не поступали ни от очевидцев ДТП, ни от владельцев машины. А в бардачке нашли документы на имя гражданина Узбекистана. Мужчине 19 лет.

Позже стало известно, что в машине было четыре человека, все они отделались легким испугом.

Местные жители судят, что теперь судьба спасателей - обслуживать бесплатную мойку. Напомним, здесь машину находят уже не в первый раз. В конце октября здесь же нашли Ладу Гранту, но в ней был труп женщины.

Стало известно, как вели себя пассажиры утонувшей в Тольятти машины.

ИСТОЧНИК KP.RU