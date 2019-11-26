В Тольятти поджигателя дорогой иномарки отправили в колонию на два года

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-26T09:15:32+03:00

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В Тольятти за поджог "Тойоты Лэнд Крузер 200", стоимостью свыше 2 миллионов рублей, осудили двух местных жителей. Их признали виновными по статье 167 УК РФ - умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба.

- Злоумышленники сожгли иномарку, находясь на территории 6 квартала. В суде они свою вину в совершении преступления не признали, - рассказали "КП-Самара" в прокуратуре Автозаводского района города, сотрудники которой поддерживали на процессе государственное обвинение.

Одному обвиняемому приговором назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Второму дали условный срок - 1 год и 6 месяцев. Вердикт суда уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU