2019-11-26T12:20:04+03:00
Происшествия

Не пропустил при повороте: подробности ДТП с участием трамвая и Audi на Ташкентской в Самаре

Авария не обошлась без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Стали известны подробности аварии с участием трамвая № 24 и автомобиля Audi A3, которая произошла утром во вторник, 26 ноября, на пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса в Самаре. По предварительной версии полицейских, ДТП спровоцировал водитель легковушки.

- 45-летний мужчина, следуя на иномарке по улице Ташкентской в сторону улицы Стара-Загора решил повернуть налево на проспект Карла Маркса. Он не уступил дорогу трамваю под управлением 34-летней женщины-водителя и столкнулся с ним, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Авария не обошлась без пострадавших. Травмы получил водитель «Ауди». Ему понадобилась помощь медиков. Сейчас по факту происшествия полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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