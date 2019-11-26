2019-11-26T14:36:16+03:00
Общество

Стала известна программа визита «телевизионного» Деда Мороза в Самару 2019

Зимний волшебник посетит областную столицу 1-2 декабря
Анастасия ФИЛАТОВА
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В парке Гагарина пройдет праздник с участием Деда Мороза от НТВВ парке Гагарина пройдет праздник с участием Деда Мороза от НТВ
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В Самару уже скоро в рамках благотворительной акции приедет Дед Мороз от телеканала НТВ. Он побывает в столице 63 региона 1-2 декабря. Недавно стало известна программа визита зимнего волшебника.

- В Самаре Дед Мороз побывает в общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы», в школе-интернате «Преодоление», где обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также привезет подарки в центр социальной помощи «Семья», - рассказали организаторы большого новогоднего путешествия.

Увидеть «телевизионного» Деда Мороза смогут и другие жители Самары. Общегородской праздник с его участием пройдет в следующий понедельник, 2 декабря, в парке имени Юрия Гагарина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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