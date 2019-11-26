2019-11-26T15:07:24+03:00
Общество

Самолет «заплутал» в тумане: депутат Госдумы РФ вместо Саратова прилетела в Самару

Ольга Баталина рассказала, как неожиданно оказалась не в том городе, куда направлялась
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ольга БаталинаОльга БаталинаФото: Facebook
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Во вторник, 26 ноября, с депутатом Госдумы РФ Ольгой Баталиной произошел немного курьезный случай. Парламентарий утром отправилась на самолете в Саратов, но в итоге оказалась в Самаре. Эти города частенько путают из-за их созвучности.

- Столько сделали для того, чтобы Саратов не путали с Самарой — в последнее время уже и не слышала такого. Но вот летишь в Саратов, вроде солнце, ясно, а попадаешь… в Самару, — написала Ольга Баталина на своей странице в фейсбуке.

Отметим, что ошибки пилотов в этом не было. Аэропорт Саратова не смог принять самолет из-за накрывшего город тумана. Поскольку аэропорт Курумоч является для него запасным аэродромом, то самолет решили отправить в Самару. По словам специалистов, спутать эти два города капитаны воздушных суден не могут, поскольку им присвоены разные буквенные и численные обозначения.

- Вроде в Саратове новый аэропорт построили, чтобы мог в туман принимать, ан нет. Еще, чтобы не путать города, можно назвать аэропорт Самары в честь Моне, а Саратова в честь Мане, - шутят интернет-пользователи.

Напомним, что не так давно произошел похожий случай. Тогда самолет, летевший в Саратов, тоже оказался в Самаре. Его перенаправили в Курумоч из-за неблагоприятных погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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