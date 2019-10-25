Летевший из Москвы в Саратов самолет сел в Самаре. Что случилось?

Рано утром 25 октября самолет рейса SU-1356 вылетел из Москвы в Саратов, но до места назначения не долетел. Вместо этого пилоты совершили посадку в самарском аэропорту «Курумоч».

Конечно, этот факт сразу вызвал много шуток и среди пассажиров, и среди жителей обоих городов. Ведь Самару и Саратов так часто путают все, кому не лень, что тему обсуждали даже герои известного фильма «День выборов». А в июне этого года во время визита в Саратовскую область замруководителя Росавтодора Виктор Тимофеев перепутал и назвал регион Самарской областью. Возмущенные жители даже предложили после этого объединить города Самару и Саратов в единый гигаполис под названием Самосратов.

"КП-Самара выяснила, что случилось на самом деле.

В аэропорту «Курумоч» посадку самолета, направлявшегося в Саратов, подтвердили, однако опровергли даже саму возможность того, что пилоты могли перепутать место назначения.

- Пилоты никак не могли перепутать города – ведь при полете они ориентируются не на названия городов, а на коды аэропортов. У самарского аэропорта это KUF, у саратовского «Гагарин» - GVS, - пояснили в пресс-службе аэропорта.

Здесь объяснили, что посадка была вынужденной – саратовский аэропорт закрыли из-за густого тумана.

- Мы приняли борт в качестве запасного аэродрома, по регламенту если аэропорт прибытия закрыт из-за метеоусловий, пилот должен лететь в ближайший открытый аэропорт с наилучшими погодными условиями. В данном случае такой площадкой стала Самара, - объяснили в «Курумоче».

Как только погода наладилась, самолет вылетел к месту назначения.

- В 11.02 борт вылетел в Саратов (время местное), - сообщили в пресс-службе аэропорта «Курумоч».

Кстати, саратовский рейс стал не единственным, совершившим вынужденную посадку в самарском аэропрту из-за плохой погоды. Аналогичную посадку ночью был вынужден совершить борт Анталья - Оренбург.