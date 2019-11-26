2019-11-26T15:36:22+03:00
Общество

В Самаре наказали работой серийного расхитителя крышек колодцев

Молодой человек промышлял кражами в Куйбышевском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой самарец успел похитить 26 крышек колодцев / Фото: "РКС-Самара"Молодой самарец успел похитить 26 крышек колодцев / Фото: "РКС-Самара"
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В Самаре нашли вора, который летом повадился похищать крышки канализационных и водопроводных колодцев в Куйбышевском районе. Им оказался 21-летний молодой человек.

- Злоумышленник совершал кражи на улицах Нефтяников, Бакинской, Калининградской и других. Он успел похитить 26 крышек колодцев, которые в дальнейшем сдал в пункт приема цветных металлов, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Молодого человека задержали. Свою вину он отрицать не стал. Недавно мировой судья назначил парню наказание в виде 360 часов обязательных работ. Также ресурсоснабжающая организация намерена потребовать с воришки возмещения материального ущерба — 165 тысяч рублей.

Коммунальщики призывают самарцев в случае обнаружения открытых колодцев звонить в центральную диспетчерскую службу «РКС-Самара» по телефону: (846) 334-75-12 или передать сообщение через их сайт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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