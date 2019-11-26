Пассажир "Приоры", разбившейся в ДТП на Физкультурной, не был знаком с водителем-убийцей

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-26T17:09:40+03:00

От "Приоры" практически ничего не осталось Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах жуткой аварии, произошедшей рано утром 20 ноября на улице Физкультурной в Самаре. Напомним, "Лада Приора" влетела в "Газель" и дорожное ограждение. От авто практически ничего не осталось.

За рулем легковушки находился 59-летний мужчина. Он погиб. Как установили силовики, водитель той же ночью мог убить человека: по версии правоохранителей, он зарезал собутыльника в Кинеле.

Пассажир "Приоры" получил серьезные травмы. Ранее сообщалось, что он мог быть свидетелем по делу, однако эта информация оказалась неточной.

- Это просто попутчик. Они не были с водителем и к убийству он не имеет отношение, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" старший помощник руководитель СУ СК региона Елена Шкаева.

Сейчас расследование продолжается. Подробности дела читайте на samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU