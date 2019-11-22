2019-11-22T12:28:12+03:00
Происшествия

Организатор наркопритона зарезал человека и спустя два часа после убийства разбился в жутком ДТП в Самаре

59-летний уголовник сел пьяным за руль, уехал с места трагедии на своей «Приоре» и влетел в припаркованные грузовики на улице Физкультурной [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
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Разбирательство во всех обстоятельствах двойной трагедии продолжаетсяРазбирательство во всех обстоятельствах двойной трагедии продолжаетсяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Мертвого водителя выковыривали спасатели

Жуткая авария, произошедшая рано утром в среду, 20 ноября, шокировала самарцев. Полностью разбитая «Лада Приора», практически намотанная на дорожное ограждение — зрелище не для слабонервных.

— Был сильный удар, а потом тишина. Соседи видели с балкона, что одного мужчину увезли на скорой, а другого долго выковыривали из салона, так все измято было. Достали его уже мертвого, — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» местный житель Семен Игнатьев.

Подробности ДТП расписали в ГУ МВД России по региону. Со слов полицейских — «Приору» буквально мотало по дороге, неудивительно, что досталось и другим машинам.

— Водитель «Лады» двигался с улицы Юбилейной в направлении Каховской. Он выехал на встречную полосу и врезался в стоящий микроавтобус Peugeot Boxer, затем вернулся на свою полосу и влетел в припаркованную «Газель». После этого легковушку отбросило на пешеходное ограждение, — поделились предварительной версией в пресс-службе ведомства.

Непростой автолюбитель

59-летний водитель «Лады Приоры» погиб, его 38-летний пассажир выжил. С переломами ребер, ключицы и другими травмами он доставлен в больницу.

Машину убийцы не убирали несколько часов Фото: соцсети

Машину убийцы не убирали несколько часовФото: соцсети

Как оказалось, за рулем отечественного авто оказался бывалый уголовник. Мужчина уже сидел за сбыт наркотиков и организацию притона для тех, кто эти запрещенные вещества любит и от них зависит. В то страшное утро он, возможно, искал себе укрытие.

— Личность погибшего установлена, это житель Кинеля. И вполне вероятно, что он имеет самое непосредственное отношение к убийству, произошедшему там, — поделился с «Комсомолкой» источник, знакомый с ситуацией.

Напился, убил и уехал

20 числа примерно в два часа ночи в частном доме на улице Демьяна Бедного нашли труп 68-летнего пенсионера. Прибывшие на место эксперты зафиксировали у него проникающее ножевое ранение шеи. В ходе опроса свидетелей и соседей, оперативники выяснили, что у несчастного гостил тот самый водитель «Приоры»:

— По имеющимся сведениям, они были знакомы и распивали спиртное. Посиделки запозднились, мужчины в какой-то момент поругались. Подозреваемый схватил нож и нанес оппоненту смертельные раны. После этого вместе с другим своим товарищем он принял решение скрыться с места происшествия на машине и пьяным сел за руль.

Мужчина убил человека и разбился в страшном ДТП на Физкультурной в Самаре .Визуализация момента аварии

Тот самый госпитализированный пассажир, по мнению правоохранителей, — ценный свидетель. По факту убийства следователи уже возбудили уголовное дело. Сейчас разбирательство в преступлении и всех деталях страшного ДТП продолжаются.

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По предварительным данным, водитель погиб (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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