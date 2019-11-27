2019-11-27T11:47:45+03:00
Общество

И никакого выгорания: в «СамГЭС» тренинги для персонала проводят, заботясь о клиентах

Сейчас компания обслуживает около миллиона частных клиентов и 10 000 коммерческих потребителей.
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Иногда специалисты выезжают в общественные мета для консультацийИногда специалисты выезжают в общественные мета для консультаций
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В «Самарагорэнергосбыте» проводят тренинги для персонала, наиболее активно взаимодействующего с клиентами. Цель: профилактика профессионального выгорания сотрудников для сохранения высокой клиентоориентированности компании.

Ежегодно количество потребителей АО «СамГЭС» растет, особенно данная тенденция стала заметна в последние годы, когда все большее количество жителей Самары стали переходить на прямые договора по отплате электроэнергии с гарантирующим поставщиком. Такая форма оплаты энергоресурса обеспечивает потребителям уверенность, что их деньги поступят по назначению.

Сейчас Самарагорэнергосбыт обслуживает около миллиона частных клиентов и 10 000 коммерческих потребителей.

В связи с этим увеличивается нагрузка на специалистов Центров обслуживания компании. Только за 10 месяцев текущего года сотрудники Центра очно обслужили более 100 тысячи клиентов, еще 900 тысяч потребителей обратились на сайт компании. В компании все это огромное количество запросов обслуживает около 150 человек.

Чтобы предотвратить возможное эмоциональное истощение сотрудников в компании разработали и внедрили профилактический семинар-тренинг: «Синдром эмоционального выгорания, профилактика и способы снижения эмоционального напряжения». Данные семинары способствуют клиентоориентированности персонала компании и создают комфортные условия для все потребителей Самараэнергосбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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