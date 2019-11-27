Самарцы пожаловались на вырубку деревьев в районе 5-ой просеки
В Самаре на 5-ой просеке вновь творятся очень странные дела. Утром в среду, 27 ноября, местные жители заметили, как со стороны бывшей турбазы «Мечта», где планируется построить школу на 600 мест, идет дым. Они решили проверить, что там происходит, и увидели группу людей, которая пилила деревья и сжигала ветки.
- Со стороны «Мечты» в нескольких местах виден дым. Ходят несколько людей и жгут. А еще и деревья по полметра в обхвате пилят. Кто позволил этот делать? Нам сказали, что только нежилые строения снесут, - написали в твиттере жители 5-ой просеки.
Неизвестные не только вырубают многолетние деревья, но и что-то жгут на 5-ой просекеФото: Twitter.com
На обращение горожан отреагировал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Он сказал, что связался с первым заместителем главы Самары Владимиром Василенко. Тот дал указание остановить вырубку.
- В пятницу собираемся на совещании у заместителя председателя областного правительства Александра Карпушкина, будем искать пути решения. Представителей инициативной группы тоже пригласим, - отметил народный избранник.
ИСТОЧНИК KP.RU