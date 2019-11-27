2019-11-27T11:49:25+03:00
Общество

Жители 5-ой просеки в Самаре пригрозили выйти на акцию протеста из-за строительства школы на 600 мест

Горожан возмутило то, что учебное заведение при проектировании «потеряло» 900 обещанных мест
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: hinshtein.ruФото: hinshtein.ru
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Жители 5-ой просеки в Самаре, где собираются построить школу на 600 мест, грозятся выйти на акцию протеста. Недовольство горожан вызвало сокращение учебных мест в образовательном заведении — изначально его хотели построить на 1500 мест.

- Новый проект предполагает строительство школы не на территории бывшей базы «Экономист», а на участке турбазы «Мечта», где расположен реликтовый лес, ближе к Волге. Также ее хотят строить не на 1500 мест, а на 600, - рассказала на встрече с депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном представительница инициативной группы Юлия Барсукова.

В связи с этим самарцы заявили, что в случае строительства школы на 600 мест они выйдут на протестные акции. Кроме того, жители 5-ой просеки обеспокоены тем, что, возможно, в их районе вновь планируется высотная застройка. Якобы на площадку уже завезли бетонные плиты.

Александр Хинштейн предложил жителям 5-ой просеки привлечь независимых проектировщиков и создать свой оптимальный вариант размещения школы. Он пообещал, что вынесет этот вопрос на обсуждение в губернатором Дмитрием Азаровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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