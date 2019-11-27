2019-11-27T12:44:01+03:00
Общество

Без синтетических удобрений и добавок: в Самарской области могут построить органические молочные фермы

Этим проектом уже заинтересовалась одна из крупных компаний региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области могут построить новое молочное производствоВ Самарской области могут построить новое молочное производствоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области могут построить органические молочные фермы, которые работают без использования синтетических удобрений, кормовых добавок и т.д.

- Заинтересованность в появлении таких ферм высказала компания «Данон» (Самаралакто), - сообщил в твиттере департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Также уже скоро в регионе начнут строить животноводческие фермы. Деньги в этот проект (12 млн рублей) вложит крупнейший агрохолдинг России «Эко-Нива-АПК Холдинг». Предполагается, что фермы разместятся в Клявлинском, Борском и Похвистневском районах. К строительству одной из них должны приступить весной 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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