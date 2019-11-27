Без синтетических удобрений и добавок: в Самарской области могут построить органические молочные фермы
В Самарской области могут построить органические молочные фермы, которые работают без использования синтетических удобрений, кормовых добавок и т.д.
- Заинтересованность в появлении таких ферм высказала компания «Данон» (Самаралакто), - сообщил в твиттере департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Также уже скоро в регионе начнут строить животноводческие фермы. Деньги в этот проект (12 млн рублей) вложит крупнейший агрохолдинг России «Эко-Нива-АПК Холдинг». Предполагается, что фермы разместятся в Клявлинском, Борском и Похвистневском районах. К строительству одной из них должны приступить весной 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU