Без синтетических удобрений и добавок: в Самарской области могут построить органические молочные фермы

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-27T12:44:01+03:00

Этим проектом уже заинтересовалась одна из крупных компаний региона

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В Самарской области могут построить органические молочные фермы, которые работают без использования синтетических удобрений, кормовых добавок и т.д.

- Заинтересованность в появлении таких ферм высказала компания «Данон» (Самаралакто), - сообщил в твиттере департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Также уже скоро в регионе начнут строить животноводческие фермы. Деньги в этот проект (12 млн рублей) вложит крупнейший агрохолдинг России «Эко-Нива-АПК Холдинг». Предполагается, что фермы разместятся в Клявлинском, Борском и Похвистневском районах. К строительству одной из них должны приступить весной 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU