Под Самарой преступник убил человека и поджег его квартиру

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-27T12:56:54+03:00

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15 ноября в одной из квартир дома № 5 в 3 квартале поселка Береза был обнаружен труп человека. После пожара там обнаружили труп 66-летнего мужчины - владельца погоревшей жилплощади.

- Эксперты установили, что пенсионер скончался от колото-резаных ранений грудной клетки. 19 ноября было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - поделился с корреспондентом "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

В ходе расследования правоохранители вышли на знакомого погибшего. Подозреваемым оказался 35-летний электрик, ранее уже судимый за грабеж. По версии следователей, он поругался с потерпевшим во время распития спиртных напитков и зарезал его. После злодей поджег квартиру, чтобы замести следы.

Сейчас электрика задержали. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU