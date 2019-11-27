Под Самарой преступник убил человека и поджег его квартиру
15 ноября в одной из квартир дома № 5 в 3 квартале поселка Береза был обнаружен труп человека. После пожара там обнаружили труп 66-летнего мужчины - владельца погоревшей жилплощади.
- Эксперты установили, что пенсионер скончался от колото-резаных ранений грудной клетки. 19 ноября было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - поделился с корреспондентом "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.
В ходе расследования правоохранители вышли на знакомого погибшего. Подозреваемым оказался 35-летний электрик, ранее уже судимый за грабеж. По версии следователей, он поругался с потерпевшим во время распития спиртных напитков и зарезал его. После злодей поджег квартиру, чтобы замести следы.
Сейчас электрика задержали. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU