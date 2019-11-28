2019-11-28T08:57:06+03:00
Общество

Более 17,5 тысяч самарцев из-за долгов могут остаться без холодной воды под Новый год

Коммунальщики намерены провести в декабре массовые отключения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Отключать воду в домах должников начнут с 25 декабряОтключать воду в домах должников начнут с 25 декабряФото: Архив "КП"
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В декабре жителей Самары, которые постоянно «забывают» платить за холодную воду и канализацию, ждут массовые отключения. Это станет еще одной мерой воздействия на должников.

- В течение года из-за крупных долгов уже были отключены от водоотведения 160 квартир, а 154 частных домов остались без холодной воды. В конце ноября мы подключили автообзвон и СМС-информирование должников о приостановке услуг с 25 декабря, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Как отмечают в компании, без холодной воды под Новый год рискуют остаться более 17,5 тысяч человек. Их общий долг превышает 198 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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