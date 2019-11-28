2019-11-28T09:42:17+03:00
Общество

Какой будет 2-ая очередь Фрунзенского моста в Самаре: сроки, стоимость работ

Минтранс начал искать подрядчика для новой масштабной стройки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Строительство второй очереди Фрунзенского моста займет около трех летСтроительство второй очереди Фрунзенского моста займет около трех летФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области приступило к поискам подрядчика для проведения работ по строительству второй очереди Фрунзенского моста. На эти цели из регионального бюджета намерены выделить 5,56 млрд рублей.

- Проект 2 очереди предполагает строительство мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автодорогу «Центр — ПоволжьеУрал» от улицы Шоссейной до границы Самары. Его протяженность составит 7,78 км. Количество полос: 4-6. Расчетная скорость движения — 80 км/ч, - говорится в техзадании.

Так, подрядчику предстоит построить путепровод через ж/д пути на 1094 км перегона Кряж - Самара длиной 212,69 м; путепровод транспортной развязки на пересечении «Кряжское шоссе - Новокуйбышевское шоссе - улица Уральская - улица Утевская» длиной 212,62 м; путепровод транспортной развязки на примыкании «Пугачевский тракт - Стромиловское шоссе - улица Грозненская» длиной 124,440 м.

Победителя аукциона выберут 13 декабря. Выполнить все работы он должен будет до 1 ноября 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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