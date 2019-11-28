2019-11-28T13:31:25+03:00
Общество

В Самаре обсудят с горожанами проект реконструкции улицы Дачной

Администрация Ленинского района объявила публичные слушания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дорогу реконструируют в два этапаДорогу реконструируют в два этапаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Проект реконструкции улицы Дачной от Московского шоссе до улицы Горной в Самаре вынесли на публичные слушания. Жители города смогут ознакомиться с ним и внести свои предложения или замечания до конца этого года. Об этом говорится на сайте мэрии Самары.

Экспозиция проекта будет работать с 5 по 19 декабря в здании администрации Ленинского района на улице Садовой, 243. График работы: понедельник – четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Также ознакомиться с проектом можно будет на сайте администрации Самары во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». Сами слушания пройдут 19 декабря в 12:00 в здании районной администрации.

Напомним, что обновить улицу Дачную планируется в два этапа: от улицы Пензенской до Московского шоссе и от улицы Пензенской до улицы Горной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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