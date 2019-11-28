2019-11-28T16:21:31+03:00
Общество

Стало известно, что делали самарские красотки на морозе в одном белье

Экстремальная эротическая фотоссесия шокировала горожан и стала главной темой обсуждения в соцсетях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Анна ФурносоваФото: Анна ФурносоваФото: Instagram.com
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Стали известны подробности экстремальной эротической фотосессии на морозе, которая шокировала жителей Самары. Речь идет о съемке двух местных красавиц в одном только нижнем белье. Многие горожане негативно отнеслись к такой фотосессии и заподозрили в фотографе маньяка. Однако одна из участниц съемки — местная блогерша Анна Фурносова — поспешила встать на защиту молодого человека.

- В день съемки температура была меньше 10 градусов ниже нуля. Фотографом был мой друг, которого я попросила приехать и сделать пару кадров. Он приехал со своей девушкой и собакой, - приводит ProGorodSamara.ru слова Анны Фурносовой.

Девушка призналась, что решилась на подобную съемку специально, чтобы ее 500 тысяч подписчиков почувствовали праздничную атмосферу приближающегося Нового года. Блогерша отметила, что сильно замерзнуть она не успела. Больше всего от холода «пострадали» пальцы рук. По словам самарчанки, она уже давно занимается съемкой в экстремальных условиях. В купальниках на снегу она снимается с 2018 года и не видит в этом ничего страшного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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