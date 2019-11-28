Мужчину, чью мумию нашли в самарском гараже, забили до смерти два парня

СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-28T16:52:16+03:00

Сергея Х. в Прибрежном знают не с самой положительной стороны Фото: Соцсети

Один из подозреваемых уже судим за кражу и изнасилование

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Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 59-летнего Александра Бахмачева. Напомним, мужчину искали с лета как без вести пропавшего, а 6 ноября его мумифицированный труп обнаружили в гараже в Прибрежном.

- Задержали 28-летнего Серегу Х., он сидел за изнасилование, а еще как-то раз украл у моей знакомой полторы тысячи на алкоголь. Ей в итоге ребенка кормить было нечем, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местная жительница Татьяна (имя изменено).

Еще одним предполагаемым убийцей оказался знакомый Сергея - 23-летний армянин по имени Нарек. Как считают силовики, парни во время распития спиртных напитков забили мужчину до смерти руками и ногами. Потом они спрятали тело в подвале гаража Бахмачева, а машину его вывезли в лес и сожгли.

Расследование продолжается. Злоумышленники находятся под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU