Андрей Каряка приедет на празднование 15-летия «бронзы» «Крыльев Советов»
В праздновании 15-летия бронзовых медалей «Крыльев Советов» в чемпионате России примет участие бывший полузащитник волжан Андрей Каряка. Об этом сообщает официальный твиттер «КС».
- Бронзовый призер ЧР в составе «Крыльев Советов» Андрей Каряка подтвердил свое участие в праздничной церемонии, посвященной 15-летию завоевания бронзовых медалей, - говорится в сообщении самарского клуба.
Напомним, мероприятие пройдет 8 декабря в ресторане «Максимилианс» в Самаре. Принять участие в нем смогут болельщики, у которых есть абонементы. Все подробности – на сайте samara.kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU