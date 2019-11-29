Андрей Каряка приедет на празднование 15-летия «бронзы» «Крыльев Советов»

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-29T09:02:34+03:00

Андрей Каряка в 2004 году. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Экс-полузащитник самарцев подтвердил свое участие в празднике

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В праздновании 15-летия бронзовых медалей «Крыльев Советов» в чемпионате России примет участие бывший полузащитник волжан Андрей Каряка. Об этом сообщает официальный твиттер «КС».

- Бронзовый призер ЧР в составе «Крыльев Советов» Андрей Каряка подтвердил свое участие в праздничной церемонии, посвященной 15-летию завоевания бронзовых медалей, - говорится в сообщении самарского клуба.

Напомним, мероприятие пройдет 8 декабря в ресторане «Максимилианс» в Самаре. Принять участие в нем смогут болельщики, у которых есть абонементы. Все подробности – на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU