2019-11-29T09:02:34+03:00
Спорт

Андрей Каряка приедет на празднование 15-летия «бронзы» «Крыльев Советов»

Экс-полузащитник самарцев подтвердил свое участие в празднике
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Андрей Каряка в 2004 году.Андрей Каряка в 2004 году.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

В праздновании 15-летия бронзовых медалей «Крыльев Советов» в чемпионате России примет участие бывший полузащитник волжан Андрей Каряка. Об этом сообщает официальный твиттер «КС».

- Бронзовый призер ЧР в составе «Крыльев Советов» Андрей Каряка подтвердил свое участие в праздничной церемонии, посвященной 15-летию завоевания бронзовых медалей, - говорится в сообщении самарского клуба.

Напомним, мероприятие пройдет 8 декабря в ресторане «Максимилианс» в Самаре. Принять участие в нем смогут болельщики, у которых есть абонементы. Все подробности – на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на два дня перекроют движение по улице Советской Армии
Погода на выходные в Самарской области: в регион нагрянут мокрый снег с дождем
В Новокуйбышевске экс-сотрудник Росгвардии организовал банду и занялся торговлей наркотиков
В Самарской области мужчина без прав опрокинул «Гранту» на крышу
Жительница Новокуйбышевска погасила долг за коммуналку из страха осуждения на работе
Врача «Крыльев Советов» дисквалифицировали на два матча за оскорбительное поведение во время игры молодежного первенства РПЛ
В Самаре в день матча «Крылья Советов» - «Уфа» болельщиков на стадион повезут трамваи S5
В Самаре почти за 54 млн рублей капитально отремонтируют стадион «Торпедо-4»
Мэрия Самары готова потратить 1,23 млн рублей, чтобы узнать, что про нее пишут
Теперь-то их не уволят! Работающих предпенсионеров из Самары научат "бесконфликтному общению"
В Самаре на переселение людей из аварийного жилья направят 7 млрд рублей
В Самаре на Ново-Вокзальной пенсионер на Hyundai сбил на пешеходном переходе двоих школьников
Победителям - 14 миллионов: о развитии площадки у "Самара Арены" подумают участники международного конкурса
Умер первый министр образования Самарской области
Синоптики рассказали, когда в Самаре выпадет снег
Самарец выпрыгнул из окна и выжил, переломав себе ноги
Роспотребнадзор начал проверку качества воды в Автозаводском районе Тольятти
Самарский облсуд признал незаконной зарплату мэра Октябрьска Александры Гожей
"Это корабль хищников?" Жителей Самары свел с ума огромный светящийся волан в небе
В Сызрани прохожие отомстили парню, который испортил чужую машину
Кинолог с собакой не смог найти следы преступника, который напал на адвоката недалеко от театра оперы и балета
Посла Швейцарии обвиняет в харассменте россиянка- сотрудница посольства