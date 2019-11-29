В Самаре двоих тепловиков задержали по подозрению в коррупции

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-29T15:15:41+03:00

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В Самаре двоих руководящих сотрудников «Предприятия тепловых сетей» задержали по подозрению в коррупционном преступлении. По предварительным данным, они получали деньги от застройщиков домов за их подключение к теплу до необходимых согласований.

- Факты, имеющие признаки коррупции, выявили правоохранительные органы совместно с службой безопасности «ЭнергосбыТ Плюс». Двоих сотрудников АО «ПТС» отстранили от занимаемых должностей. Сейчас на предприятии продолжается служебная проверка, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе «ПТС».

Как отмечают в компании, они постоянно ведут работу по пресечению нарушений антикоррупционного законодательства, а также по противодействию злоупотреблениями служебными полномочиями.

Как сообщили «Комсомольской правде - Самара» в правоохранительных органах, одного из тепловиков взяли с поличным при получении 70 тысяч рублей. По предварительным данным, ежемесячно оба подозреваемых получали с одного строящегося дома по 150 тысяч рублей. Силовики не исключают, что они могут быть причастны и к другим преступлениям. В ближайшее время материалы проверки, которую проводили сотрудники ФСБ, будут направлены в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU