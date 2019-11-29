2019-11-29T15:34:36+03:00
Происшествия

Брали деньги со строителей многоэтажек: подробности задержания двоих руководителей "ПТС" в Самаре

Силовики считают, что подозреваемые ежемесячно получали с одного дома по 150 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Тепловиков задержали с поличным сотрудники ФСБТепловиков задержали с поличным сотрудники ФСБФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стали известны подробности задержания сотрудниками ФСБ двоих руководящих сотрудников "Предприятия тепловых сетей", которых заподозрили в коррупционных преступлениях.

- Установлено, что теплоэнергетики систематически получали деньги от строителей многоквартирных домов Самары за подключения к отоплению до необходимых согласований и прохождения процедур запуска в эксплуатацию, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в правоохранительных органах.

По предварительной информации, одного из сотрудников "ПТС" задержали с поличным при получении 70 тысяч рублей. Ежемесячно же оба подозреваемых получали примерно по 150 тысяч рублей с одного строящегося дома. По данным силовиков, действия тепловиков могли привести к ЧС как на самих объектах строительства, так и угрожали всей теплосистеме Самары, поскольку было бы сложно отрегулировать внеплановые нагрузки. Что касается застройщиков, то они рисковали получить многомиллионные штрафы и остаться без тепла в морозы.

Правоохранители считают, что подозреваемые могут быть причастны и к другим преступлениям. В ближайшее время материалы проверки в отношении тепловиков будут переданы в СУ СК по Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Отметим, что попавшихся на коррупции сотрудников "ПТС" уже отстранили от занимаемых должностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировский рынок сносить не будут, его преобразят
В Самарской области в 2020 году может появиться новая территориальная схема обращения с отходами
В Новокуйбышевске за гаражами нашли скелет уголовника
Стали известны дата и место прощания с первым самарским министром образования
Самарцам предлагают помочь выбрать лучшие школьный и студенческий театры ПФО
В Самаре ищут разбойника, который напал на два магазина в Кировском районе
В Самаре из-за работ на Советской Армии автобусы № 21м и 35 пустят в объезд
В Самарской области бороться со снегом на федеральных трассах будут почти 200 спецмашин
В Самарской области депутата накажут за прогулы заседаний думы
На грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено» сократят число рейсов
В Самарской области до конца 2019 года хотят протестировать на ВИЧ 25% населения
В Самаре на матче «Крылья Советов» - «Уфа» болельщиков будут согревать чаем и пледами
Самарец попал под статью за попытку передать взятку чиновникам из Промышленного района
В Самарской области нашли разбивавшего уличные фонари хулигана
В Самаре за 6 млн рублей капитально отремонтируют детскую поликлинику в пятой медсанчасти
Ограбление века: двое мужчин утащили банку со снеками из пивной в Тольятти
В Самаре закроют проезд по дублеру Московского шоссе
Депутат Госдумы Евгений Серпер посетил с рабочим визитом Жигулевск
У тольяттинцев спросят, что они хотят получить в 2020 году к праздноваию юбилея АвтоВАЗа
В Самаре двоих тепловиков задержали по подозрению в коррупции
Пьяный тольяттинцец убил женщину стулом и едва не зарезал знакомого
В Самаре определили сроки строительства второй очереди школы на 5-ой просеке
В Самаре на два дня перекроют движение по улице Советской Армии
Погода на выходные в Самарской области: в регион нагрянут мокрый снег с дождем
В Новокуйбышевске экс-сотрудник вневедомственной охраны организовал банду и занялся торговлей наркотиков