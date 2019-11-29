Брали деньги со строителей многоэтажек: подробности задержания двоих руководителей "ПТС" в Самаре

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-29T15:34:36+03:00

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Стали известны подробности задержания сотрудниками ФСБ двоих руководящих сотрудников "Предприятия тепловых сетей", которых заподозрили в коррупционных преступлениях.

- Установлено, что теплоэнергетики систематически получали деньги от строителей многоквартирных домов Самары за подключения к отоплению до необходимых согласований и прохождения процедур запуска в эксплуатацию, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в правоохранительных органах.

По предварительной информации, одного из сотрудников "ПТС" задержали с поличным при получении 70 тысяч рублей. Ежемесячно же оба подозреваемых получали примерно по 150 тысяч рублей с одного строящегося дома. По данным силовиков, действия тепловиков могли привести к ЧС как на самих объектах строительства, так и угрожали всей теплосистеме Самары, поскольку было бы сложно отрегулировать внеплановые нагрузки. Что касается застройщиков, то они рисковали получить многомиллионные штрафы и остаться без тепла в морозы.

Правоохранители считают, что подозреваемые могут быть причастны и к другим преступлениям. В ближайшее время материалы проверки в отношении тепловиков будут переданы в СУ СК по Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Отметим, что попавшихся на коррупции сотрудников "ПТС" уже отстранили от занимаемых должностей.

ИСТОЧНИК KP.RU