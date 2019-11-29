В Самаре закроют проезд по дублеру Московского шоссе

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-29T12:29:55+03:00

Проезд по дублеру перекроют с 13:00 до 19:00 Фото: Архив "КП"

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В субботу, 30 ноября, в Самаре временно перекроют проезд по дублеру Московского шоссе. Это связано с проведением на стадионе «Самара Арена» матча «Крылья Советов» - «Уфа».

- Движение транспорта будет закрыто с 13:00 до 19:00 по дублеру Московского шоссе от Волжского шоссе до улицы Дальней. Также на этом участке с 6:00 до 24:00 будет запрещена остановка транспорта, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

В ближайшее время на дублере установят необходимые дорожные знаки. Добавим, что на машины скорой помощи, полиции и МЧС данные ограничения распространяться не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU