2019-11-29T12:29:55+03:00
Общество

В Самаре закроют проезд по дублеру Московского шоссе

Ограничение введут из-за проведения матча «Крылья Советов» - «Уфа»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проезд по дублеру перекроют с 13:00 до 19:00Проезд по дублеру перекроют с 13:00 до 19:00Фото: Архив "КП"
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В субботу, 30 ноября, в Самаре временно перекроют проезд по дублеру Московского шоссе. Это связано с проведением на стадионе «Самара Арена» матча «Крылья Советов» - «Уфа».

- Движение транспорта будет закрыто с 13:00 до 19:00 по дублеру Московского шоссе от Волжского шоссе до улицы Дальней. Также на этом участке с 6:00 до 24:00 будет запрещена остановка транспорта, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

В ближайшее время на дублере установят необходимые дорожные знаки. Добавим, что на машины скорой помощи, полиции и МЧС данные ограничения распространяться не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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