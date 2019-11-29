2019-11-29T15:09:37+03:00
Общество

В Самаре из-за работ на Советской Армии автобусы № 21м и 35 пустят в объезд

Автобусы будут ходить по измененной схеме все выходные
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение автобусов скорректируют на время ремонта водоводаДвижение автобусов скорректируют на время ремонта водоводаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре временно изменятся схемы движения автобусов № 21м и 35. Их пустят в объезд из-за ремонта водовода на улице Советской Армии в районе Телецентра.

- В направлении Московского шоссе автобусы № 21м и 35 будут ходить по улицам 8-ой Радиальной, Гастелло, Тихвинской и далее по своим маршрутам. В направлении улицы Ново-Садовой — по улицам Тихвинской, Гастелло, по дублеру улицы Ново-Садовой и далее по своим маршрутам. Такая схема будет действовать до окончания работ, - сообщили в департаменте транспорта города.

Напомним, что на время работ улица Советской Армии будет закрыта на участке от улицы Тихвинской до улицы 8-ой Радиальной. Проезд ограничат с 22:00 29 ноября и, ориентировочно, до утра понедельника, 2 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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