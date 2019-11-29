Стали известны дата и место прощания с первым самарским министром образования

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-29T16:38:15+03:00

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В четверг, 28 ноября, в Самаре ушел из жизни первый министр образования и науки Самарской области Ефим Коган. Ему было 80 лет. Соболезнования родным и близким видного ученого уже выразили его коллеги, губернатор Дмитрий Азаров и сотрудники регионального минобрнауки.

- Во многом именно энергия, талант и настойчивость Ефима Когана позволили региону стать признанным лидером российского образования. Сегодня его идеи и разработки внедряются в России на государственном уровне. В памяти друзей и коллег Ефим Коган останется сильным и добрым человеком, прекрасным профессионалом, внимательным и отзывчивым руководителем, - отмечают в областном министерстве образования и науки.

Дата и место прощания с Ефимом Коганом уже известны. Гражданская панихида пройдет в субботу, 30 ноября, с 11:00 до 13:00 в Доме ученых по адресу: Студенческий переулок, 3. В 12:00 состоится траурный митинг.

ИСТОЧНИК KP.RU